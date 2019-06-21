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У семьи фигуранта расследования Голунова нашли недвижимость за 2,5 млрд

Общество
17:22, 21 июня 2019

Журналисты обнаружили особняк семьи замглавы ГБУ «Ритуал» в Барвихе площадью в несколько тысяч квадратных метров.  

Издание PASMI обнаружило у семьи замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки недвижимость стоимостью свыше 2,5 млрд рублей. Утверждается, что обнаруженный в подмосковной Барвихе особняк принадлежит брату Мазараки и построен на земле, которая ранее принадлежала Виктору Вексельбергу. 

Расследователи сделали съемку участка с квадрокоптера, на которой видно, что рядом с особняком располагаются футбольное поле и искусственное озеро. «Земля под ними — в собственности РФ, поскольку входит в состав лесного фонда», — отмечается в публикации.

Рядом с особняком также обнаружили ещё два участка земли общей площадью в 1 750 квадратных метров. По данным издания, земля принадлежит брату супруги Мазараки Игорю Коровке. Отмечается, что одним из земельных участков также ранее владел Вексельберг.

Напомним, ранее журналист «Медузы» Иван Голунов выпустил расследование о похоронном бизнесе России, в котором, в частности, писал и о ГБУ «Ритуал».

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