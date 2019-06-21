Среди россиян, посмотревших "Прямую линию", было более миллиона москвичей

Компания Mediascope подсчитала количество столичных телезрителей, которые наблюдали за общением президента с населением.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что смотреть «Прямую линию» с Владимиром Путиным намеревались 75% россиян.

Как передает агентство городских новостей «Москва», среди всех телезрителей, наблюдавших за общением российского президента с населением на «Первом канале», «России 1», «НТВ», «России 24», «Москве 24», а также «360» и «Мир», было более миллиона жителей столицы.

При этом доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени) составила 52,5%, а рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории) достиг 6,8%.