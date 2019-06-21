Полиция передала в прокуратуру дело о задержании Голунова

Дело с материалами о нарушениях оперативников при задержании журналиста Ивана Голунова передано в прокуратуру Москвы.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. В ведомстве добавили, что управление собственной безопасности московского МВД нашло нарушения в работе оперативников из управления МВД по ЗАО.

Подчеркивается, что далее дело будет передано в Следственный комитет.

Напомним, во время «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с «делом Голунова», предложив ФСБ «поплотнее заняться» случаями подброса наркотиков.