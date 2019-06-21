Мединский призвал не торопиться с передачей РПЦ Спасо-Андроникова монастыря

Министр культуры Владимир Мединский призвал не принимать поспешных решений по передаче Русской православной церкви (РПЦ) Спасо-Андроникова монастыря, где находится Музей им. Андрея Рублева.

Мединский подчеркнул, что российское законодательство предполагает передачу культовых объектов Русской православной церкви. «У нас же есть условно называемый закон о реституции, по которому, если очень упрощенно, объекты, в которых были храмы, должны быть возвращены церкви, если она обращается к государству. Все эти объекты были в свое время у церкви конфискованы, мы должны понимать это. Поэтому с точки зрения исторической справедливости закон безупречен», — цитирует «Интерфакс» слова министра.

Вместе с тем чиновник отметил, что по знаковым комплексам «резкие» решения могут принести больше минусов, чем преимуществ.

«Сейчас этот вопрос будет выноситься на комиссию, посмотрим, обсудим, шашкой махать не надо», — сказал Мединский. Он не уточнил, о каких сроках идет речь, и добавил, что вопросом занимаются комиссия Минкультуры и РПЦ.

В качестве успешного примера и разумного компромисса Мединский назвал Успенский собор в Кремле: содержание и реставрация объекта финансируются из бюджета, а по особым случаям в храме проходят церковные службы.

В феврале Патриарх Кирилл попросил Росимущество вернуть в собственность РПЦ комплекс Спасо-Андроникова монастыря, о чем стало известно от директора Музея им. Андрея Рублева Михаила Миндлина.