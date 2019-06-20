Собянин объявил об открытии четырех новых станций "красной" ветки метро

Сокольническую линию столичной подземки продлили до Коммунарки, открыв четыре новые станции.

Как передает «Интерфакс», в четверг, 20 июня, мэр Москвы Сергей Собянин провел официальное открытие для пассажиров станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» на Сокольнической линии метро.

По словам главы столицы, продление «красной» ветки до Коммунарки должно в значительной степени решить транспортную проблему. При этом добраться до центра города жители поселка теперь смогут за 40-45 минут.

Мэр также напомнил, что вторым этапом от Большой кольцевой линии до Коммунарки и до Троицка пойдет отдельная линия метро.