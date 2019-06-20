СК предложил ряд поправок в УК, ужесточающих наказание за врачебные ошибки

СКР подготовил проект поправок в УК РФ, которые направлены на дополнительную регламентацию ответственности медиков.

Проект закона, подготовленного Следственным комитетом и представителями «Национальной медицинской палаты», опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива, в частности, предполагает введение в Уголовный кодекс статей 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Кроме того, предлагается изложить в новой редакции статью 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».

Согласно поправкам, за ненадлежащее оказание медицинской помощи максимальное наказание составит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Однако такое наказание будет назначаться только в тех случаях, когда врачебная ошибка повлекла по неосторожности смерть двух или более лиц.

За сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи предлагается штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или наказывать лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Санкцию статьи 235 УК РФ СКР предлагается утяжелить и сделать максимальное наказание по части 1 в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а по второй части — до 5 лет. Кроме того, в статью добавили часть 3: если ошибка привела к смерти двух или более лиц, максимальное наказание составит до 7 лет лишения свободы.

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