Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Екатерина Кириллова, посетовавшая во время «Прямой линии» на низкие детские пособия, оказалась чиновницей.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Telegram-каналы и проект «Открытые медиа». На странице Кирилловой в социальной сети «ВКонтакте», как обратили внимание «Открытые медиа», в графе «работа» указана администрация Серпухова. Сейчас Кириллова скрыла свою страницу от публичного просмотра. Как утверждают СМИ, в 2018 году Кириллова занимала должность главного эксперта управления по работе с молодежью в мэрии Серпухова.

Кроме того, по данным издания, детскую кроватку, которая находилась в комнате во время обращения Кирилловой, можно купить на сайте производителя за 55 тысяч.

В своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину Кириллова пожаловалась на низкие пособия по уходу за детьми: сейчас они составляют 50 рублей. Эту сумму женщина назвала «насмешкой». В ответ Путин пообещал, что пособия поднимут до прожиточного минимума, однако получить их смогут только семьи с низким доходом.

Напомним, ранее вопрос о повышении пособий по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет поднимал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он предложил правительству установить уровень дохода семьи, позволяющий претендовать на повышенные выплаты.