Первых двух косаток из "китовой тюрьмы" перевозят к месту выпуска

Тренеры, ученые и ветеринарные врачи будут сопровождать косаток при транспортировке к месту выпуска в естественную среду.

Как передает ТАСС, в четверг, 20 июня, специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начали операцию по выпуску первых двух косаток, содержащихся в центре реабилитации в бухте Средней в Приморье в естественную среду обитания.

Отмечается, что перевозка морских обитателей будет осуществляться с помощью автомобилей и речного транспорта и займет около шести дней.

«Возможно, что сначала они попадут на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае, оттуда уже их будут выпускать в Сахалинский залив. Перевозка до базы займет примерно двое суток», — сообщил агентству представитель ВНИРО.

По его словам, в ходе транспортировки косаток будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние.