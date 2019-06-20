Оштрафованный за фото граффити про Путина житель Ярославля записал ему вопрос

Оштрафованный на 30 тысяч рублей Кирилл Попутников спросил у президента, обиделся ли он на оскорбительное граффити.

Напомним, жителя Ярославля Кирилла Попутникова признали виновным в правонарушении, предусмотренном статьей о неуважении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), и оштрафовали на 30 тысяч рублей в мае этого года за опубликованную в соцсети фотографию фасада здания областного управления МВД, на котором неизвестными была оставлена оскорбительная надпись о Владимире Путине.

Как передает Znak.com, Попутников решил воспользоваться «Прямой линией» и задать российскому президенту вопрос.

«Я написал СМС для "Прямой линии" с Путиным, но, честно говоря, передумал его отправлять. Вопрос сформулировал так: "Вова, ну ты что, правда обиделся?". Пусть этот вопрос прозвучит у вас», — сказал Попутников в разговоре с корреспондентом ресурса.

Издание также отмечает, что накануне Ярославский областной суд оставил в силе штраф Попутникову, который ему в мае вынес Кировский районный суд.