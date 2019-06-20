Липецкое обострение

Накануне прямой линии Президента страны Владимира Путина глава Счетной Палаты России Алексей Кудрин пригрозил федеральным властям приближающимся социальным взрывом. По словам либерального экономиста, Правительство не справляется с рядом своих обязанностей. «Бедность в стране стала позором, и это может привести к социальному взрыву», - считает г-н Кудрин. При этом причина бедности россиян не санкции, а отсутствие преобразований в стране и бесконтрольность силовиков.

Последний пример – Липецк. Здесь неуклюжие и нахрапистые действия следователей местного МВД и Прокуратуры грозят привести к открытому противостоянию с рабочими Липецкой Трубной Компании «Свободный Сокол». Недовольство рабочих завода вполне логично – правоохранительные органы призваны защищать людей, а не оставлять их без куска хлеба. Пока полиция с успехом реализует последнее.

17 июня с ареста одного из директоров завода начался новый этап в жизни уникального российского предприятия. ЛТК «Свободный Сокол», старейшее металлургическое предприятие России, теперь находится под угрозой закрытия. Незадолго до этого рабочие записали видеообращение к Владимиру Путину. Любовь Гостеева, начальник отделения нанесения защитных покрытий труболитейного цеха ООО «ЛТК «Свободный Сокол» обратилась к Президенту с просьбой предотвратить банкротство предприятия.

Возможно, арест стал элементом давления как на рабочих, так и на учредителей компании.

Еще в апреле 2019 года силовые структуры возбудили уголовное дело из-за банального и к тому же погашенного долга за электроэнергию. Оказывается, местная Липецкая ЭнергоСбытовая Компания обратилась в УМВД по области с заявлением о хищении у компании электроэнергии. Причем энергетики сделали это после того, как проиграли «Соколу» арбитражные суды. Тем не менее следователи задержали директора. Требуют ареста счетов завода, и надлежащее ходатайство уже поступило в суд. А это грозит остановкой предприятия и массовыми увольнениями.

События 19 июня в Правобережном районном суде Липецка показали настрой рабочих. В тот день определялась мера пресечения задержанному директору ЛТК.

Неизвестно, чем бы закончилось заседание. С большей долей вероятности директор отправился бы на 2 месяца изучать камеру местного СИЗО. Но к зданию суда прибыли рабочие, решившие поддержать своего руководителя. Сотни людей снаружи, десятки заводчан, заполнившие коридоры здания, стояли с плакатами внутри. Переполненный зал судебных заседаний тоже о чем-то говорил. В итоге задержанного освободили в зале суда и отправили под домашний арест.

У ЛЭСК был давний затяжной судебный спор с «Соколом» насчет старых заводских долгов. На «Свободном соколе» в 2010-е годы поменялось руководство, и ЛЭСК считал, что с учетом долгов прежних собственников «Сокол» должен им почти полмиллиарда рублей.

Долгие споры ни к чему не привели, дело дошло до суда, который проигнорировал полумиллиардные запросы ЛЭСК и обязал заводчан доплатить энергосбыту 78 млн руб. «Сокол» на следующий же день после решения суда задолженность погасил и вздохнул с облегчением, предполагая, что от нахрапистого ЛЭСКа никаких неприятностей больше не ожидается.

«То, что сейчас происходит, для меня, в общем-то, не совсем понятно, и я сейчас затрудняюсь сказать, кому конкретно это выгодно, но знаю только то, что искусственное доведение предприятия до банкротства, это я считаю преступлением и в первую очередь в отношении трудового коллектива, который там работает», - считает депутат Липецкого областного совета депутатов Сергей Токарев.

Cергей Токарев

Сам депутат-коммунист Токарев, как и многие в Липецке, начинал свою карьеру на металлургическом предприятии. «Я, можно сказать, тесно связан с «Соколом», потому что я родом из поселка Свободный Сокол. Да, я там родился, и там на этом предприятии мой прадед и дед трудились, и мои дяди, поэтому и историю этого завода, и все, что с ним связано, я хорошо помню и забывать не собираюсь», - резюмировал депутат.

И здесь не нужен никакой Кудрин с его прогнозами. Действия силовиков накануне прямой линии Президента говорят сами за себя. Их нельзя назвать провокацией, потому как это слишком тонкая игра, на которую вряд ли способны люди в погонах. Здесь что-то другое. Кто-то уже явно потерял ощущение реальности. А ведь рабочие, пришедшие к суду, требовали не выплаты зарплат, не манны небесной. Они просили оставить их предприятие в покое, прекратить попытки его разворовать и дать спокойно работать.

Краткая справка: город Липецк известен как крупный центр черной металлургии полного цикла, выпускающий сталь и прокат, а также как база подготовки пилотов российской авиации. В 1899 году в Липецке заработал Сокольский завод, производивший чугун. Сейчас предприятие специализируется на производстве водопроводных труб из инновационного материала – высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Продукция настолько востребована, что, помимо продаж в России, предприятие экспортирует ее в 18 стран мира. Производство уникальное: аналогов в России нет. Водопроводные трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом известны во всем мире как крайне прочные (гарантия на трубу – 100 лет) и очень экологичные.

Здесь работают поколениями и образовалась не одна династия. «У нас тот кто работает, тот не боится потерять работу, но в случае остановки предприятия все понимают, что найти работу в Липецке практически невозможно, и ведь это квалифицированные кадры, - говорит начальник цеха ЛТК Евгений Чулюков. - У нас на «воспитание» оператора станка уходит 2-3 года - именно столько времени мы самостоятельно обучаем человека, и представляете, насколько у нас слажен коллектив».

К этому можно добавить «белые» - и неплохие по российским меркам - заработные платы, которые выплачиваются в срок, отпускные, больничные, пособия. У завода недавно появилась своя футбольная команда. И она существует не на бумаге – закуплена форма, мячи, оплачиваются тренировки на стадионе. Команда уже играет на любительском уровне в Липецке, недавно ездила на соревнования в Москву.

«Я 12 лет на заводе, и для меня, конечно, главное - результат того, что я делаю, - говорит работник ремонтного цеха Владимир Букарев. - Вот когда перебираешь узлы, детали неработающего агрегата, и все эти детали проходят через твои руки, и потом все это начинает работать, то ощущения такие... Не как у хирурга, но такие, что ты делаешь полезное для работы дело, понимаете? Я делаю то, что потом работает и приносит пользу, и это важно». Владимир Букарев признается, что за последние 7 лет не искал работу, для этого не было повода.

«У меня вот платежка лежит за электричество, которую нам ЛЭСК рассылает, так вот в ней написано, к чему могут привести неплатежи за электроэнергию: арест банковских счетов, арест имущества, запрет на выезд за границу. И что-то я здесь не вижу ни слова про уголовные дела, так что явно что-то происходит не то вокруг нашего завода, и эта открытая враждебность только добавляет неопределенности», - констатирует рабочий Евгений Ситников.

Многим работающим на заводе не первый год есть с чем сравнивать. Евгений Ситников, работавший мастером шлифовки и чеканки, ранее уходил с завода. В конце 2012 года, за несколько месяцев до банкротства ЛМЗ «Свободный Сокол» (предшественник современного предприятия, был признан банкротом в 2013 году – прим. ред.) ему пришлось покинуть предприятие. Задержки и без того низкой зарплаты вынудили мужчину искать другую работу. Вернулся на завод в 2015-м, когда предприятие буквально ожило с новым руководством.

Стабильность на заводе за последние 6 лет сделала свое дело. Рабочим было комфортно и спокойно. Эта уверенность в завтрашнем дне позволяла строить планы, отбрасывать ненужные мысли. «Мне на данный момент страшно остаться без работы, я даже не знал до вчерашнего дня, что такое резюме и что есть сайты, где их можно размещать. Вот звоню друзьям и советуюсь, так, на всякий случай, все-таки у меня жена в декрете, ребенок и ипотека, так что без работы мне никак нельзя, и таких, как я, очень много», - констатировал Евгений Ситников.

Сегодня на некогда спокойном и стабильно функционирующем предприятии, на котором работает 1840 человек, стали проходить стихийные собрания. Активность бурлит, а напряжение внутри рабочего коллектива только нарастает.

20 июня за несколько часов до прямого разговора с Президентом на заводе пройдет общее собрание, на котором еще не арестованное руководство попытается успокоить рабочих. «Я 16 лет на заводе и начинал фрезеровщиком, мне вот самому нечего сказать рабочим. Каждое утро в цеху мне задают один и тот же вопрос: как жить дальше, искать ли работу и вообще, что происходит, но мне нечего ответить», - рассказывает начальник цеха ЛТК «Свободный Сокол» Евгений Чулюков. По его словам, люди сегодня дорожат заводом и просто так отдавать его – как говорят на заводе – на расхищение никому не собираются.