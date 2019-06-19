В Москве продлили "оранжевый" уровень опасности из-за 30-градусной жары

В Гидрометцентре назвали опасной погоду в столице 20 июня из-за высокой пожароопасности.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в среду, 19 июня, в Москве и области ожидается теплая погода с переменной облачностью, отсутствием осадков и температурой воздуха до плюс 28 градусов.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в четверг, 20 июня, усиление жары продолжится, а температура воздуха достигнет отметки плюс 30 градусов.

В связи с этим в столичном регионе вновь возрастет риск возникновения пожаров.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сообщил Гидрометцентр, объявив о продлении действия «оранжевого» уровня погодной опасности еще на 34 часа.