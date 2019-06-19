В ГД призвали мэров не применять закон об оскорблении власти в своих целях

Депутаты Госдумы выразили обеспокоенность правоприменением закона о явном неуважении к власти в регионах.

Как передает «Коммерсант», председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщил, что в последнее время наметилась проблема использования принятого недавно закона о неуважении к власти губернаторами регионов и мэрами городов в личных целях.

«В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды. Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами. Конечно, такие ошибки на местах нужно внимательно мониторить», — рассказал депутат.

По словам Левина, в Госдуме намерены тщательно изучить правоприменительную практику и обязать суды ограничивать попытки местных чиновников использовать законодательство для решения своих проблем.