Террористов уличили в использовании 3D-принтеров для обхода металлодетекторов

Замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков заявил, что террористы начали изготавливать оружие с помощью 3D-принтеров.

Как передает «Интерфакс», такие меры, по словам Юрия Кокова, последователи радикальных организаций предпринимают для того, чтобы обойти металлодетекторы.

«Выявлены случаи использования террористами 3D-принтеров, позволяющих в домашних условиях изготавливать из полимерных материалов не только холодное, но и огнестрельное оружие, которое, как известно, невозможно обнаружить металлодетектором», — рассказал заместитель секретаря Совета безопасности на международной конференции в Уфе в среду.

Он также отметил, что одной из новых форм террористической деятельности стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, обладающих навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов.