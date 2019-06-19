Полиция пригрозила задержанием москвичам, записывавшим обращение к Путину

Столичная полиция разогнала жителей района Люблино, пытавшихся записать видеообращение для «Прямой линии» с президентом.

Как передает Znak.com со ссылкой на сообщение кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Сараева в Facebook, инцидент произошел 17 июня, когда жители столичного района Люблино собрались в одном из дворов для записи видеообращения для «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

По словам кандидата, горожане в послании собирались пожаловаться на точечную застройку и на действия полиции, в частности на то, что «мать двоих детей полицейские караулили около подъезда», однако записи обращения помешали представители правоохранительных органов.

«Приехала полиция, потребовала разойтись, подогнали автозак. Полицейские сказали, чтобы больше трех не собирались, а кто не согласен — в автозак. Никто не захотел уезжать в автозаке из собственного двора», — прокомментировал Сараев «МБХ медиа».

Он уточнил, что первую часть обращения жителей, на которую попал приезд полицейских, все же отправят на «Прямую линию».

Напомним, ранее пресс-служба Кремля объявила, что ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 20 июня. При этом ранее газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщала, что в этом году на «Прямой линии» хотят отказаться от обсуждения мелких тем и сделать акцент на социальной тематике.