Победители акций среди читателей

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19 июня, среда

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[15:52]46 цыган, включая стариков и детей, переехали из Чемодановки в Ахтубинск
[15:15]Экстренные службы проверят телецентр "Останкино" после сообщения о бомбе
[15:08]JIT начала уголовное преследование троих россиян и украинца по "делу MH17"
[14:14]Критиковавший Кадырова чеченский блогер сообщил о депортации обратно в РФ
[13:39]"Спартак" сообщил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым
[13:24]ГД в третьем чтении разрешила выращивать опийный мак ради нацбезопасности
[12:37]В Москве продлили "оранжевый" уровень опасности из-за 30-градусной жары
[11:34]ГД может обязать работодателей платить по 0,02% взносов на случай банкротства
[11:03]В ГД призвали мэров не применять закон об оскорблении власти в своих целях
[11:03]Колосков считает, что ЧМ-2022 могут перенести из Катара в Европу
[10:41]Террористов уличили в использовании 3D-принтеров для обхода металлодетекторов
[09:52]Полиция пригрозила задержанием москвичам, записывавшим обращение к Путину
[09:15]Полиция работает на месте гибели человека в ходе ссоры у метро "Семеновская"
[08:32]ОНК посоветовала ФСИН отправить братьев Кокориных в одну колонию
[07:51]Трамп официально объявил о намерении переизбираться на второй срок
[07:42]Экс-главу УЕФА Мишеля Платини отпустили после задержания по делу о коррупции
[07:23]Отсутствие осадков и до 28 градусов тепла пообещали москвичам 19 июня

18 июня, вторник

[17:46]Меркель сильно затрясло на встрече с Зеленским из-за жары
[17:37]Глава дирекции мэрии Москвы уволился после организации турнира за 37,5 млн
[16:50]Росстат зафиксировал скачок цен на бензин в мае на 17,5%
[16:03]Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком до прожиточного минимума
[15:54]В музее "Собрание" в центре Москвы проходит обыск
[14:59]Жителям Саратова предложили выбрать кличку для собаки Володина через Instagram
[14:18]Конституционный суд обязал властей отвечать за безопасность на митингах
[13:06]Экс-глава УЕФА Платини арестован во Франции из-за ЧМ-2022
[12:17]Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализировали из зала суда
[10:45]На хлебокомбинате под Москвой объявили голодовку из-за долга по зарплате за 4 месяца
[10:37]Дело завели после избиения директора Фонда кино в Москве
[09:19]Найденная в Испании 13-летняя россиянка была убита
[09:13]Небольшой дождь и грозы ждут москвичей 18 июня

17 июня, понедельник

[17:47]Тело 13-летней россиянки нашли в пустом доме в Испании
[17:31]Медведев поручил Козаку разобраться с ростом цен на бензин на Дальнем Востоке
[16:33]Суд сократил срок ареста Леониду Волкова почти вдвое
[16:15]Сын Бари Алибасова рассказал о выписке отца после отравления "Кротом"
[15:32]Сотрудников "Домодедово" проверят на опьянение с помощью "алкорамок"
[15:09]Архитектор виллы Киселева подал заявление на телеведущего в прокуратуру
[14:50]Каждый четвертый россиянин заявил о недоверии Владимиру Путину
[14:33]Полпред Путина взял под личный контроль инцидент в Чемодановке
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Победители акций среди читателей

Общество
16:41, 19 июня 2019

Уважаемые подписчики!

ИД «Собеседник» подводит итоги акций среди читателей, оформивших подписку на газету «Собеседник» на II полугодие 2019 г.

1. Досрочная подписка.

Среди читателей, оформивших досрочную подписку на II полугодие 2019 года, определены 100 подписчиков, которым почтой будет отправлено в подарок издание «Собеседник. Спецвыпуск» № 7,8,9.

Cписок победителей: https://sobesednik.ru/page/20190619-spisok-2019-2-1

2. Основная подписка.

Среди читателей, оформивших основную подписку на II полугодие 2019 года, определены следующие 35 подписчиков, которым в подарок будет оформлена бесплатная полугодовая подписка на газету «Собеседник» на I полугодие 2020 года:

Cписок победителей: https://sobesednik.ru/page/20190619-spisok-2019-2-2

 

Поздравляем победителей!

Справки: отдел подписки: 8 (495) 685-76-45, e-mail: podp@sobesednik.ru

 

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Arkadius Kozera / Global Look Press

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Колумнисты
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Сабурова
Ольга

журналист

Возмущение медсообщества, призывы оскорбленных приструнить Елену Малышеву – что божья роса для телеведущей. Очевидно, что она делает себе рейтинг на скандале и провокации

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Белковский
Станислав

политолог

Элиты, пригревшиеся у рычагов власти и механизмов распределения собственности в Украине, вдруг вспомнили, что полномочий у Зеленского как главы государства очень немного

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов


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