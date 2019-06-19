Победители акций среди читателей

Уважаемые подписчики!

ИД «Собеседник» подводит итоги акций среди читателей, оформивших подписку на газету «Собеседник» на II полугодие 2019 г.

1. Досрочная подписка.

Среди читателей, оформивших досрочную подписку на II полугодие 2019 года, определены 100 подписчиков, которым почтой будет отправлено в подарок издание «Собеседник. Спецвыпуск» № 7,8,9.

Cписок победителей: https://sobesednik.ru/page/20190619-spisok-2019-2-1

2. Основная подписка.

Среди читателей, оформивших основную подписку на II полугодие 2019 года, определены следующие 35 подписчиков, которым в подарок будет оформлена бесплатная полугодовая подписка на газету «Собеседник» на I полугодие 2020 года:

Cписок победителей: https://sobesednik.ru/page/20190619-spisok-2019-2-2

Поздравляем победителей!

Справки: отдел подписки: 8 (495) 685-76-45, e-mail: podp@sobesednik.ru