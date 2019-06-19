Критиковавший Кадырова чеченский блогер сообщил о депортации обратно в РФ

Блогер Тумсо Абдурахманов, переехавший в Польшу после конфликта с властями Чечни, сообщил о своей депортации из ЕС.

Как передает «Медиазона», о том, что польская погранслужба собирается депортировать Абдурахманова в Россию, блогер узнал 17 июня.

«Польша приняла решение, что я опасен для государства, поэтому мне отказано в предоставлении убежища, и вчера пограничная служба вручила мне решение о том, что меня необходимо вернуть именно в Россию», — приводит слова блогера телеканал «Дождь».

По словам Абдурахманова, данная ситуация вполне может быть провокацией со стороны российских спецслужб. Он также отметил, что собирается обжаловать решение о депортации, на что у него есть еще 14 дней.

«Разумеется, я опасаюсь за свою жизнь и не допускаю даже мысли о своей депортации в Россию. Я нахожусь в постоянном контакте с правозащитниками, они оказывают мне возможную поддержку», — сообщил блогер «Кавказскому узлу».

Напомним, Тумсо Абдурахманов покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с властями Чечни, с критикой которых он выступал. В марте 2019 года Тумсо записал видео, где назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов в связи с этим объявил блогеру кровную месть, пообещал найти его и «удивительным образом повеселить».