ГД в третьем чтении разрешила выращивать опийный мак ради нацбезопасности

Госдума в окончательном чтении приняла правительственный закон о снятии запрета на выращивание наркосодержащих растений.

Напомним, о том, что парламентарии приступили к рассмотрению поправок в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений, стало известно в марте текущего года. Сообщалось, что правительство предложило отменить запрет и определить порядок производства наркотических средств и психотропных веществ из растений на территории России. При этом необходимость снятия такого запрета объяснялась импортозамещением и обеспечением национальной безопасности России.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в среду, 19 июня, правительственный закон был принят депутатами Госдумы в третьем чтении.

Отмечается, что снятие запрета на выращивание наркосодержащих растений позволит запустить в России полный цикл производства наркотических средств и психотропных веществ, обладающих лекарственными свойствами.

В частности, полный цикл производства наркотических анальгетиков центрального действия предполагает культивирование разрешенных сортов наркосодержащего растения мак снотворный с высоким содержанием алкалоидов опия (морфин, тебаин, кодеин), переработку маковой соломы в активные фармацевтические субстанции и производство наркотических лекарственных препаратов.