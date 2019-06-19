ГД может обязать работодателей платить по 0,02% взносов на случай банкротства

Депутат Павел Крашенинников внес в ГД законы, обязывающие работодателей платить страховые взносы на случай банкротства.

По словам автора инициативы, председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова, в настоящее время право на оплату труда работников предприятий-банкротов призван защитить Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

«Однако на практике существует удручающая ситуация с миллионными задолженностями по зарплатам у предприятий, проходящих процедуру банкротства, которая с каждым годом усугубляется», — приводит слова депутата «Парламентская газета».

Предложенный парламентарием пакет законопроектов включает в себя проект федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», а также изменения в Трудовой, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.

Отмечается, что если документы будут приняты, то страховым случаем будет являться наличие задолженности работодателя по заработной плате перед работником по состоянию на день принятия судом любого решений по делу о банкротстве. При этом финансирование расходов на выплату страхового обеспечения будет осуществляться за счёт средств Фонда социального страхования, формируемых от уплаты страховых взносов на этот новый вид обязательного социального страхования.

Сумму взносов за каждого работника на случай банкротства предприятия предлагается установить в размере 0,02%.