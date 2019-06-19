46 цыган, включая стариков и детей, переехали из Чемодановки в Ахтубинск

Несколько цыганских семей перебрались в Астраханскую область после массовой драки в селе Чемодановка.

Напомним, ранее Sobesednik.ru уже писал о массовом конфликте между жителями села Чемодановка под Пензой и цыганами, в результате которого погиб один человек.

Как передает «Интерфакс», после произошедшего и последовааших за ним волнений несколько цыганских семей предпочли покинуть село и перебраться к родственникам в Астраханскую область.

Отмечается, что всего из Чемодановки уехали 46 цыган, среди которых три пожилых человека, а также женщины и дети. Все они разместились в городе Ахтубинск.

По словам лидера местной цыганской общины, члена конфессионального совета при губернаторе Григория Кузменко, обстановка в городе пока остается спокойной. Планируют ли цыгане вернуться в Чемодановку, он не знает.