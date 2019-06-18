На хлебокомбинате под Москвой объявили голодовку из-за долга по зарплате за 4 месяца

48 сотрудников Сергиево-Посадского хлебокомбината в Подмосковье объявили сухую голодовку с требованием выплатить зарплату.

Об этом сообщает «Новая газета». Уточняется, что голодовка была объявлена в понедельник, 17 июня. Одна из сотрудниц завода рассказала изданию, что зарплату работникам не выплачивали с февраля. В мае из-за долгов по свету и газу комбинат перестал работать.

Отмечается, что хлебокомбинат принадлежит холдингу «Настюша». Его владельца Игоря Пинкевича арестовали по обвинению в мошенничестве, а сам холдинг был признан банкротом.

Замдиректора завода Михаил Ляпушкин уточнил, что комбинату нашли нового инвестора, который уже оплатил предприятию газ. В четверг или пятницу ожидается поступление месячной зарплаты для 165 сотрудников. Руководство оповестило об этом работников утром 17 июня, однако они не поверили и заявили, что не уйдут с предприятия, пока не получат деньги.