Мусор большого города

В 2018 году российские СМИ впервые рассказали про Шиес – крошечную станцию железной дороги, затерянную в тайге на границе Коми и Архангельской области. Тогда в Шиесе начались изыскания, чтобы выяснить возможность открытия экотехнопарка для утилизации твердых коммунальных отходов. Отходы предполагалось возить не только из Архангельска, но и из Москвы, и эта небольшая деталь обеспечила маленькой таежной станции скандальную славу и длительный общественный резонанс. Слухи, немедленно возникшие вокруг будущего строительства, как это часто бывает, оказались очень далеки от реальности.

Маленькая станция Шиес многие годы была закрыта, здесь даже не останавливались поезда. В 2018 году сюда отправились строители, которым было дано задание построить модульное здание для персонала и технологические дороги, то есть обеспечить инфраструктуру для геологов и гидрогеологов.

Сейчас эта первая, подготовительная часть работы завершена, сообщает издание Lenta.ru. Строительная техника отправилась восвояси. На месте остались только специалисты и рабочие, обслуживающие дороги и здание. Геологи и гидрогеологи будут работать в окрестностях Шиеса до ноября 2019 года. В первую очередь они станут изучать водоносные слои, чтобы оценить возможные риски загрязнения грунтовых вод.

Такая перспектива уже несколько месяцев служит главной «страшилкой» среди местных и приезжих активистов, которые даже разбили палаточный лагерь недалеко от станции Шиес. В «протестном лагере» налажен быт, есть кухня и баня. Журналисты отмечают его особую романтичность: здесь много идейной молодежи, которая обвиняет строителей и власти в постоянном вранье и не желает выслушивать мнения инвесторов технопарка и даже самих геологов.

Главный аргумент противников строительства такой: «Шиес стоит на болоте, а на болоте ничего строить нельзя, потому что стоки попадут в Вычегду, а затем в Северную Двину и Белое море».

Предварительные изыскания геологов, впрочем, показали, что никакого болота на месте возможного строительства нет. На глубине трех метров лежат непроницаемые для воды мощные слои глины, которые задерживают даже дождевые и паводковые воды.

Скважины в некоторых местах пробурили до 20 метров глубиной – и нигде не встретили никаких признаков грунтовых вод.

В сочетании с технологиями, предусматривающими использование песка на месте захоронения, это гарантирует абсолютную «сухость» территории.

Но чтобы исключить любую возможность загрязнения, в ближайшие месяцы в округе пройдут кропотливые и детальные геологические и гидрогеологические работы. По их итогам проект должен будет выдержать ряд экспертиз и государственную оценку степени его воздействия на окружающую среду. Только после этого ожидается окончательное решение о строительстве экотехнопарка.

Также планируется провести общественные слушания, на которых свое мнение о будущем Шиеса выскажут местные жители.

Стоит отметить, что изначально проект экотехнопарка был успешно одобрен комиссией по инвестиционной политике и развитию конкуренции Архангельской области, его даже включили в реестр приоритетных инвестиционных проектов Поморья. Все это проходило открыто и не вызывало никакого протестного ажиотажа. Но во время предварительных изысканий возникли слухи и домыслы, будто бы Москва собирается завалить тайгу своими отходами и устроить громадную свалку, которая отравит чуть ли не всю область.

Для опровержения этих, прямо скажем, безответственных заявлений руководство проекта, компания «Технопарк» запустила сайт с пояснениями и документацией. На нем же организована форма обратной связи, где можно получить ответы на вопросы о проекте от специалистов компании (www.shies.ru).

По планам инвестора, на экспертизы и общественные обсуждения уйдет как минимум год. Только в 2020 году будут понятны перспективы проекта. В случае его одобрения на Шиес станут привозить, конечно, не хаотичный и беспорядочный мусор, а упакованные в специальную сетку и обернутые в десятки пленочных слоев брикеты с измельченными и спрессованными отходами. Их производство будет происходить в Москве. На Шиес станут прибывать уже герметичные брикеты.

Как они выглядят, можно посмотреть в Калужской области, где работает аналогичный экотехнопарк. Компания «Технопарк» даже проводит здесь экскурсии и показывает, что мусорное дело может быть чистым и экологичным, а современный экотехнопарк напоминает не свалку, а камеру хранения в международном аэропорте.