В Минэнерго опровергли статью NYT о кибератаках на энергосистему РФ

В Минэнерго заявили, что российские компании не жаловались на кибератаки на объекты энергетики со стороны США.

Напомним, ранее авторитетное американское издание The New York Times рассказало, что Соединенные Штаты за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России. При этом президент США Дональд Трамп посчитал статью газеты госизменой.

Как передает «Интерфакс», в российском министерстве энергетики опровергли сведения The New York Times, заявив, что ведомство не получало информации об атаках на объекты энергетики от компаний.

Там также подчеркнули, что государственные информационные ресурсы находятся под защитой компетентных органов.

«Большинство критически важных субъектов энергетики подключено к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты», — добавили в министерстве.