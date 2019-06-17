Сотрудников "Домодедово" проверят на опьянение с помощью "алкорамок"

В столичном аэропорту «Домодедово» сотрудников начали проверять на опьянение с помощью специальных рамок.

Об этом в понедельник, 17 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта. Уточняется, что в бесконтактных рамках установлен алкотестер. Сотрудники, приходя на работу, должны сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии.

Устройство моментально выдает результат. В случае, если сотрудник не пройдет тест, турникет для него не откроется и он не сможет попасть на работу.

Отмечается, что проверка обязательна для сотрудников, работающих в контролируемой зоне аэропорта.