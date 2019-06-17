Региональные власти хотят лишить пособий малоимущих с огородами

Региональные чиновники предложили скорректировать критерии нуждаемости, лишив пособий «ленивых» малоимущих.

Как передает газета «Известия» после ознакомления с отчетами властей о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, региональные власти, которые с 2014 года устанавливают критерии нуждаемости для получения соцподдержки, полагают, что уровень бедности можно будет снизить за счет корректировки этих критериев. В частности, предлагается перестать платить пособия тем, кто может без них обойтись, и направить деньги на поддержку только истинных бедных.

Так, в Ивановской области чиновники выделили группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

Кроме того, в Татарстане с 1 апреля при выплате пособий на ребенка и выплат на проезд пенсионеров стали учитывать не только доход, но и имущественную обеспеченность: выплат лишились те, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, две и больше машины моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома.

Напомним, ранее стало известно, что Пенсионный фонд России запустит в восьми регионах экспериментальную технологию выявления людей, живущих за чертой бедности.