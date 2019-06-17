Полпред Путина взял под личный контроль инцидент в Чемодановке

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял под личный контроль конфликт под Пензой.

Об этом сказано на сайте полномочного представителя президента. В публикации отмечается, что Комаров провел совещание по вопросу урегулирования ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, на котором также присутствовал губернатор региона Иван Белозерцев.

«Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем», — сказал Комаров, обращаясь к Белозерцеву.

Ранее Белозерцев связал конфликт в селе с влиянием США.

Напомним, еще 12 человек были задержаны после драки с одним погибшим между цыганами и местными жителями Чемодановки. К сообществу «ВКонтакте», где обсуждается произошедшее, ограничили доступ из-за призыва к насильственным действиям.