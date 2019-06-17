Первый зампред КГБ Бобков умер в реанимации в Москве

Генерал армии, бывший первый зампред КГБ Филипп Бобков умер в Москве в возрасте 94 лет.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах и родственников Бобкова. Уточняется, что Бобков умер в реанимации одной из московских больниц около 8 утра понедельника, 17 июня.

Причина смерти не уточняется.

Бобков возглавлял подразделение КГБ, ответственное за борьбу с идеологическими диверсиями. В 1983 году он был назначен заместителем председателя КГБ, а в 1985 — первым зампредом.

Генерал награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, орденом Славы III степени и другими наградами.