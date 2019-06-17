Каждый четвертый россиянин заявил о недоверии Владимиру Путину

ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому уровень доверия россиян президенту вновь снизился.

Как сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты опроса, проводившегося в период с 3 по 9 июня, говорят о том, что уровень доверия граждан к президенту снова начал падать.

По данным ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 71,7% респондентов, тогда как неделей ранее об этом говорили 72,4% граждан. Кроме того, о недоверии президенту РФ сообщили 25% участников опроса.

Напомним, ранее ВЦИОМ объявил о падении рейтинга доверия россиян Владимиру Путину до исторического минимума — 31,7%. Гендиректор центра Валерий Федоров такой результат связал с отсутствием у россиян веры в рост доходов. Однако после того, как в Кремле потребовали объяснить разницу между снижающимся уровнем доверия президенту и растущим электоральным рейтингом Владимира Путина, глава ВЦИОМ пообещал опубликовать данные нового исследования, где «оценки доверия президенту гораздо выше». Согласно новым результатам опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян Владимиру Путину резко повысился с 31,7% до 72,3%.