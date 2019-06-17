ГОСТ по маркировке продуктов цветами светофора введут в октябре

Осенью продукты в РФ начнут маркировать зеленым, желтым или красным в зависимости от количества в них соли, сахара и жира.

Как рассказали газете «Известия» в Росстандарте, ГОСТ на маркировку продуктов цветами светофора планируется принять уже в октябре текущего года.

Предполагается, что новый документ будет действовать на территории стран — участниц Евразийского совета по стандартизации (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

Согласно окончательной версии нового ГОСТа, цветовая маркировка будет содержать сведения о массовой доле в продуктах критически значимых пищевых веществ — поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. При этом такие требования не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом (сахар, сливочное масло), а также на питьевую воду, пищевые добавки, кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры.