Блогер Хованский стал помощником депутата ГД по работе с молодежью в Сети

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов привлек популярного блогера Юрия Хованского в качестве помощника.

Как передает РИА «Новости», предполагается, что Юрий Хованский будет помогать самому молодому парламентарию в этом созыве Василию Власову работать с молодежью в интернете.

«Разблокировано достижение "Добро пожаловать в ЛДПР" — с этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в интернете и не только. Уже обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое!» — написал Хованский в Twitter.

Кроме того, сам депутат ГД от ЛДПР отметил, что блогер может помочь донести до молодых людей некоторые инициативы.

«На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально-значимым вопросам. Это сравнение продукции дорогой и эконом-класса, сравнение продукции эконом-класса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать. У него есть также достаточно смешной интересный проект "Шаверма-патруль", где он ходит по городу Санкт-Петербургу и окрестностям и проверяет точки общепита на качество продукции и санитарные нормы», — рассказал Власов, добавив, что Хованский также сможет выступить в качестве эксперта на обсуждениях, касающихся молодежной повестки.