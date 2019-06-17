Архитектор виллы Киселева подал заявление на телеведущего в прокуратуру

Инженер Владимир Мазурин заявил, что телеведущий Дмитрий Киселев не выплатил долг по решению суда.

Об этом Мазурин рассказал «Новой газете». По его словам, Киселев не возместил долг в 2,5 млн рублей за строительство виллы в Коктебеле, хотя должен был сделать это по решению суда.

«Сам Киселев платить долг отказывается. У нас нет другого способа получить ту сумму, которую нам присудили. Мы подали заявление судебным приставам и в надзорный орган. Киселев же так и говорил, что решение суда не обязательно для исполнения. Теперь мы просим поддержку у прокуратуры, чтобы они проследили исполнение решения суда», — рассказал инженер.

Мазурин добавил, что готовит еще один иск к телеведущему о защите чести и достоинства из-за «обилия грязи», распространенной Киселевым в эфире «России 1».

Напомним, ранее суд частично удовлетворил иск Мазурина к Киселеву: телеведущий отказался платить за строительство архитектору за строительство своей виллы в Коктебеле, обвинив его в ошибках при строительстве.