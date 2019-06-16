Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек

15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.

Как сообщает издание TJournal со ссылкой на киберспортивного аналитика Анатолия Аминева, который был на состязаниях, всего на турнир по футбольному симулятору FIFA 19, который продолжался с девяти утра до половины десятого вечера, пришли порядка десяти человек. Кроме того, согласно информации аналитического центра Esports Charts, в среднем за онлайн-трансляцией состязания на Twitch следили 87 человек.

При этом на организацию Moscow Cyber Cup столичные власти в общей сложности потратили порядка 38 млн рублей.

Tjournal отмечает, что мероприятие практически не рекламировалось — не было рекламы в соцсетях или плакатов на улицах Москвы. Даже участвующие киберспортсмены и видеоблогеры почти не писали о турнире.

По словам Аминева, странным показалось и то, что в документации Moscow Cyber Cup ведущими были заявлены блогер Евгений Савин и журналистка Мария Командная с гонораром в 450 тысяч рублей. Однако единственным присутствовавшим на шоу ведущим был видеоблогер Никита Ковальчук.