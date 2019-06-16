Почти 30 рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

Причины отмены десяти вылетов из аэропортов Домодедово и Внуково остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 15 рейсов: один вылет из аэропорта Внуково, восемь — из Домодедово и еще шесть — из Шереметьево.

Кроме того, десять вылетов из аэропортов Домодедово и Внуково были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе аэропорта Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены вылетов также не называются.