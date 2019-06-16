Опрос об альтернативной площадке для храма в Екатеринбурге перенесли на сентябрь

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин анонсировал дату проведения опроса о выборе места для строительства храма.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Екатеринбургская епархия РПЦ согласилась перенести площадку для возведения храма Святой Екатерины из сквера у драмтеатра в другое место.

Как передает ТАСС, опрос о выборе новой локации для строительства церкви будет проведен в сентябре текущего года.

«Опрос проведем, ориентировочно, в середине сентября этого года. 8 сентября — Единый день голосования (ЕДГ). Мы не хотим совмещать. На следующие выходные (после ЕДГ) проведем опрос официально», — рассказал председатель городской думы Игорь Володин, добавив, что площадка в сквере будет исключена из опроса.