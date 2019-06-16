Глава Кузбасса заявил о переселении жителей, обратившихся к Трюдо

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил город Киселевск, жители которого пожаловались на плохую экологию.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что жители города Киселевск под Кемеровом записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в котором попросили об убежище из-за плохой экологии. При этом в пресс-службе министерства гражданства и иммиграции Канады позднее заявили, что жители Киселевска могут претендовать на статус беженцев после того, как покинут Россию.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на страницу губернатора Кузбасса Сергея Цивилева во «ВКонтакте», глава региона принял решение о переселении жителей Киселевска после личного визита в город.

«Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали. Встретиться договорились в начале августа снова. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения», — написал глава региона.