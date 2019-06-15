В Жуковском летчики воссоздадут заход на посадку SSJ-100

Летчики-испытатели в подмосковном Жуковском проведут эксперимент и воссоздадут посадку Sukhoi Super Jet 100.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. Собеседник агентства уточнил, что самолет в точности повторит в небе заход на посадку SSJ-100, основываясь на данных, зафиксированных самописцами. Полученные результаты будут проанализированы и, возможно, помогут сделать вывод о причинах катастрофы.

При этом, по словам источника, официальных просьб об эксперименты от госкомиссии, расследующей катастрофу, не поступало.

«Тренажеры самолета SSJ также находятся в ЛИИ имени Громова на базе ГСС, и, вероятно, это будет комплекс мероприятий, которые прольют свет на действия экипажа и причины катастрофы», — добавил собеседник агентства.