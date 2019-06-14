В конце июля в Подмосковье ожидается особо пожароопасный период

В конце июля — начале августа 2019 года в Московской области ожидается пик пожароопасного периода.

Об этом в пятницу, 14 июня, заявил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников, передает агентство «Москва». «В конце июля — начале августа мы ожидаем особо пожароопасный период. Если бы сейчас был 2010 год, было бы все намного тяжелее, но мы сегодня готовы технологически иначе», — сказал Советников.

Он подчеркнул, что все силы и средства приведены в полную боевую готовность.

Напомним, летом 2010 года Москва долго была затянута дымом от горевших в Подмосковье торфяников.