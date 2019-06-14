Спасатели призвали москвичей к осторожности из-за грозы и ветра до 20 м/с

МЧС предупредило о грозе, ливне и шквалистом ветре в Москве и области в ближайшие часы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что синоптики спрогнозировали солнечную погоду с кратковременными ливнями и локальными грозами в Москве в пятницу, 14 июня.

Как передает агентство городских новостей «Москва», столичное управление МЧС призвало граждан к осторожности из-за резкого ухудшения погодных условий в ближайшие два часа.

По словам спасателей, в Москве ожидается гроза, ливневый дождь и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с.

В связи с этим МЧС призывает автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам рекомендуется избегать рекламных щитов и шатких конструкций.