МАК указал на следы от молнии, отказ автопилота SSJ и разрушение шасси

На официальном сайте Международного авиационного комитета (МАК) опубликован предварительный отчет по результатам расследования катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве 5 мая.

По данным документа, опубликованного «после корректорской выверки и перевода» на официальные языки ИКАО (Международной организации гражданской авиации), пилотам пришлось пилотировать самолёт в ручном режиме, так как большинство систем воздушного судна отказало после попадания молнии.

При осмотре фюзеляжа, включая носовую часть, оценке состояния антенн, датчиков угла атаки, сигнализатора обледенения и датчиков температуры были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, говорится в отчете.

Специалистами МАК не указывается, что происходило с самолетом после отказа автопилота. Пилоты перешли в режим ручного управления и в течение большей части полёта не видели сложностей в управлении воздушным судном. И только на подлёте к аэропорту и при выходе на глиссаду пилот жаловался на управление и реакции самолета на команды.

Пилоты соблюдали инструкции и оперативно реагировали на изменяющуюся обстановку. Командир воздушного судна просил предоставить возможность ухода в зону ожидания, но из-за сбоя в работе систем связи не получил на это разрешения со стороны диспетчера.

Пилоты пытались уйти на второй круг после второго касания полосы, однако из-за многочисленных сбоев в системе не смогли этого сделать и были вынуждены продолжить посадку самолёта.

Стойки шасси уже имели значительные повреждения после первого касания, а после второго начали стремительно разрушаться, притом что пилоты действовали по инструкции и сажали самолёт по схеме, при которой допустимо осуществлять посадку с перегрузкой. «Характер следов на ВПП при третьем касании показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены. Произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром», — следует из отчета МАК.

При осмотре фюзеляжа, включая носовую часть, оценке состояния элементов антенн, датчиков (сигнализатор обледенения, датчики температуры, датчики угла атаки), прожекторов освещения дверей и остекления кабины пилотов были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии. Кроме того, обнаружены следы попадания молнии на датчике угла атаки правого борта воздушного судна.