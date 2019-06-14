МАК указал, что пилоты SSJ-100 назвали штатной ситуацию после удара молнии

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о расследовании ЧП с SSJ-100 в Шереметьево.

Согласно предварительному отчету МАК, на обшивке лайнера Sukhoi Superjet 100 были обнаружены повреждения, похожие на следы от удара молнии. Кроме того, о вмешательстве стихии также свидетельствует «шумовой эффект», зафиксированный самописцем.

Отмечается, что одновременно с ударом молнии произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией, а система дистанционного управления перешла в режим прямого управления (Direct Mode).

При этом пилот лайнера, судя по записям, оценивал ситуацию как штатную.

«На запрос диспетчера: "...какая-нибудь помощь необходима будет?" экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно"», — говорится в отчете комитета.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что основной версией причины крушения Superjet является ошибка пилотов.