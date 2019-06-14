Кузнецова отреагировала на выселение студентов с ребенком из общежития в Москве

Детский омбудсмен прокомментировала инцидент, когда студентов столичного университета не пустили в общежитие с ребенком.

Как передает агентство городских новостей «Москва», ранее в СМИ появилась информация о том, что учащихся Московского государственного строительного университета (МГСУ) выгнали из общежития с новорожденным ребенком. При этом в руководстве вуза заявили, что молодую пару никто не выселял, а им лишь понадобилось заполнить необходимые документы.

Однако на инцидент уже отреагировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая пообещала оказать помощь молодой семье.

«Мы уже связались с ректором НИУ МГСУ Андреем Анатольевичем Волковым, и я надеюсь на скорейшее решение этого вопроса. Конечно, необходимо оказать всестороннюю помощь молодой семье», — приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

Кроме того, детский омбудсмен добавила, что после этого случая попросит министерство образования и науки РФ предоставить студентам право проживать в общежитиях вместе с детьми, а также создать условия для воспитания детей.



