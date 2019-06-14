Голунов в интервью Собчак заявил, что хочет вернуться к прежней жизни

Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, рассказал, что боится за свою безопасность.

Ранее Sobesednik.ru писал, что журналист «Медузы» Иван Голунов сообщил о панических таках, которые посещают его с момента освобождения.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на YouTube-канал Ксении Собчак, корреспондент «Медузы» в прямом эфире рассказал, что продолжает испытывать опасения за свою безопасность.

«Есть какие-то опасения за собственную безопасность, потому что пока не очень понятная ситуация, не очень понятно, что чувствуют оперативники, у которых и в фантазии не было, что это может так обернуться», — объяснил он в интервью журналистке.

По словам Голунова, в настоящее время он хотел бы вернуться «к своей прежней жизни, спокойно ездить в метро и писать заметки».