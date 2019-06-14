28-градусная жара и кратковременные дожди придут в Москву на грядущей неделе

Специалисты Гидрометцентра России рассказали, когда в столицу и область вернется летнее тепло.

Ранее Sobesednik.ru писал о предупреждении, которое передавало столичное управление МЧС из-за надвигающихся на Москву ливнях, грозы и шквалистого ветра.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», неблагоприятная погода с большим количеством осадков сохранится в столице в течение всего дня пятницы, а также в субботу, 15 июня.

Однако уже в воскресенье осадки прекратятся, а температура повысится до 22-24 градусов тепла.

«Солнечно, без дождя будет и в понедельник — столбики термометров покажут плюс 23-25. На неделе москвичей ждет теплая летняя погода — плюс 23-28», — говорится в сообщении синоптиков.

При этом со вторника и до выходных вероятность кратковременных дождей возрастет вновь.