В РФ ежегодно будут вручать 1 млн рублей за "наиболее острое расследование"

Адвокат Дмитрий Романенко объявил об учреждении ежегодной премии имени журналиста Ивана Голунова.

Как передает «МБХ-медиа», адвокат Дмитрий Романенко заявил, что намерен учредить премию, которая будет ежегодно вручаться журналистам за «наиболее острое расследование».

По его словам, размер такой выплаты будет составлять 1 млн рублей. При этом деньги на учреждение премии и выплаты победителям будут собираться в специально создаваемый фонд «Универсальная система борьбы с коррупцией», который будет существовать на взносы желающих.

Адвокат подчеркнул, что какой‑либо конкретной политической позиции премия, которая будет называться в честь журналиста Ивана Голунова, придерживаться не будет.

Напомним, ранее издание «Медуза» пообещало в течение месяца опубликовать новое расследование Ивана Голунова, над которым он начал работать перед своим задержанием.