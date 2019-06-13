"Собеседник" присоединяется к акции #СПАСИБОЗАЛЮБОВЬ

С 1 июня по 8 июля идет потрясающе добрая акция #СПАСИБОЗАЛЮБОВЬ, приуроченная к дню защиты детей и всемирному дню родителей.

Идейный вдохновитель Акции #СПАСИБОЗАЛЮБОВЬ Игорь Рыбаков, предприниматель из списка «Форбс», совладелец корпорации «Технониколь», который вместе с женой Екатериной принял решение, что во вторую половину жизни он будет инвестировать свои средства, ресурсы и личное время на социальные преобразования в стране, в которой живут их дети.

«Недавно я записал свои воспоминания о родителях и хочу поделиться с вами! Призываю сделать это каждого из нас. Просто так, просто с любовью к родителям. К сожалению, я не успел исполнить мечту своего отца, я даже не спросил у него об этом. Он ушел из жизни, а я так и не смог сказать ему самые важные и теплые слова. Не повторяйте моих ошибок, дарите тепло близким людям, а я вам в этом помогу», — рассказал об идее акции меценат.

8 июля будут подведены итоги флеш-моба и выбраны мечты, которые исполнит Игорь Рыбаков. ИД «Собеседник» также выберет наиболее понравившуюся историю о родителях и определит своего победителя.

Для участия в акции нужно выложить своё семейное фото в Инстаграм с хэштегами #спасибозалюбовь #мечтыродителей, в подписи к фото рассказать историю о том, какую самую сокровенную мечту своих родителей вы бы хотели исполнить, а вдохновители акции вам помогут.

Не забудьте также отметить аккаунт акции @spasibozalyubov

Для того, чтобы стать номинантом от «Собеседника», необходимо добавить еще и наш тег #собеседникру и отметить аккаунт @sobesednikru

Эту акцию уже поддержали Николай Басков, Лолита, Гоша Куценко, Эмин Агаларов, Ольга Серябкина, Клава Кока, Назима, Кирилл Нечаев, Оскар Кучера, МакSим, Антон Беляев, также представители блогерского сообщества Youtube и Инстаграм. Теперь ее планируют сделать ежегодной и каждый раз наполнять новыми флешмобами, челленджами и мероприятиями.