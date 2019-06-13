Облачную погоду без осадков и +23 градуса пообещали москвичам 13 июня

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 13 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием антициклона, что обусловит переменную облачность и отсутствие осадков.

Воздух в Москве днем 13 июня прогреется до 21..23, по области — 19..24 градусов тепла. Ветер подует с востока со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность около 30%.

По данным специалистов, в группе риска при таких метеоусловиях находятся гипертоники и лица, перенесшие сосудистые катастрофы.