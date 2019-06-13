Дождливую и прохладную погоду пообещали москвичам в конце недели

Синоптики рассказали, что пришедшие из Скандинавии атмосферные фронты принесут в Москву кратковременные дожди.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 13 июня, в Москве и области ожидается облачная погода без осадков и до 23 градусов тепла.

Как передает агентство городских новостей «Москва», похожие метеоусловия сохранятся в столичном регионе и в пятницу.

«Сегодня и в ближайшие дни Москва и область будут находиться под влиянием нового антициклона, который убережет москвичей от жары. В пятницу лишь во второй половине дня местами пройдет кратковременный грозовой дождь, в остальное время осадков не ожидается. Ночи заметно станут холоднее, минимальная температура от 5 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов», — приводит ресурс сообщение синоптиков.

При этом уже в субботу погоду в регионе начнут определять пришедшие из Скандинавии атмосферные фронты, которые принесут облака и новую порцию кратковременных дождей.

В воскресенье существенных осадков уже не ожидается, однако воздух в Москве прогреется лишь до плюс 20-25 градусов.