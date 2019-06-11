Средства дольщиков ЖК "Пироговская Ривьера" вывели по звонку Года Нисанова

Как уже сообщал ряд СМИ, лица, близкие к бизнесмену Нисанову, и предположительно по его указанию и возглавляемые его двоюродным братом Владиславом Юсуповым, захватили строительные площадки и офисы девелоперской компании SDI Group, которая возводит современные масштабные жилые комплексы в Москве и Московской области. В распоряжении нашей редакции оказались видеоматериалы, подтверждающие эти события и то, что средства дольщиков в объеме 200 миллионов рублей со счетов ООО «Специализированный застройщик «КомфортИнвест» (ЖК «Пироговская Ривьера») были выведены по поручению Года Нисанова.

Незаконные действия в отношении компании и её акционера Ильгара Гаджиева начались еще в январе этого года. В апреле же к захвату строительного бизнеса Гаджиева подключилось УВД по Западному административном округу ГУ МВД по г. Москве (УВД по ЗАО). К слову сказать, именно это подразделение Главного управления МВД России по г. Москве регулярно оказывается замешанным в скандальных делах: именно сотрудники УВД по ЗАО незаконно задержали журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова, не давая ему связаться с близкими людьми и адвокатом — его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, и связал уголовное дело со своими журналистскими расследованиями. К захвату же строительного бизнеса Гаджиева УВД по ЗАО г. Москвы присоединилось 24 апреля 2019 года, когда в офис SDI Group на Кутузовском проспекте в Москве пришли с обыском сотрудники полиции, предьявив распоряжение за подписью начальника управления полковника полиции Игоря Петухова.

Из-за рейдерского захвата без работы остались несколько сотен работников, стройки находятся под контролем вооружённых людей в форме с символикой ЧОП «Витязь» и заморожены, а тысячи российских дольщиков рискуют остаться без квартир. В видео, поступившим в редакцию, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик "КомфортИнвест"» Никита Андреевич Данильченко говорит о том, что им были подписаны документы на вывод средств дольщиков по поручению Года Нисанова и под прямым руководством представителя бизнесмена Флёры Дарданеловны Теплинской.

Все материалы о незаконном захвате офиса компании и строительных площадок, а также о выводе средств дольщиков жилых комплексов «Аккорд. Smart – квартал» и «Пироговская Ривьера» SDI Group направлены направлены в правоохранительные органы, и по этим фактам проводится доследственная проверка. Отдельно источник сообщил, что материалы в отношении генерального директора ООО «Специализированный застройщик "КомфортИнвест"» Н. А. Данильченко, включая подтверждающие видеозаписи, направлены не только в МВД и Генеральную прокуратуру, но и в Службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России.

В неформальном общении дольщики надеются на вмешательство не только правоохранительных органов, но и Президента России Владимира Путина, к которому ранее обратился основатель и акционер SDI Group Ильгар Гаджиев с просьбой защитить его бизнес и дольщиков от преступных посягательств третьих лиц.