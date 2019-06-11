Москалькова предложила отпускать женщин из тюрем к детям

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не сурово наказывать женщин в тюрьмах.

В интервью «Российской газете» Татьяна Москалькова заявила о том, что для женщин, отбывающих наказание в тюрьмах, не должно быть таких же суровых наказаний, как для мужчин.

«Я считаю, что действительно для женщин не должно быть таких суровых наказаний, как для мужчин. А если у нее есть положительные характеристики, ее надо отпускать к ребенку вне колонии. А после выхода из мест заключения создавать реальные, а не бумажные гарантии и стандарты ее возвращения в общество», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что в нашей стране остро стоит вопрос адаптации освободившихся из колоний. Москалькова подчеркнула, что служба пробации с целью помощи освободившимся условно-досрочно в стране до сих пор не учреждена.