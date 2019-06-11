Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за безопасности на марше за Голунова

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за отсутствия контакта с организаторами марша в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Об этом «Интерфаксу» рассказал вице-мэр Москвы Александр Горбенко. «Мы будем обращаться в прокуратуру. Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии. Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя — это серьезный вопрос», — сказал чиновник.

Муниципальный депутат московского округа Хамовники Илья Азар в разговоре с агентством уточнил, что организаторы марша предложили обсудить вопрос безопасности на марше с представителями мэрии в прямом эфире «Дождя». Он добавил, что лично с ним никто из мэрии не связывался и альтернативной площадки для проведения митинга не предлагали.

Напомним, марш в защиту Голунова организаторы планируют начать в полдень 12 июня. Акция, таким образом, остается не согласованной со столичными властями.