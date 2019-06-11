Матвиенко сравнила с провокацией действия при задержании Голунова

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что действия при задержании журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следствию.

Об этом Матвиенко рассказала журналистам во вторник, 11 июня. «Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам — что самое плохое в этой истории, на мой взгляд», — цитирует сенатора «Интерфакс».

Спикер Совфеда отметила, что произошедшее вызывает много вопросов: почему Голунов был задержан более чем на 48 часов без решения суда, почему правоохранители опубликовали фотографии из другого места, называя его квартирой Голунова, почему сам журналист не присутствовал при обысках.

«Знаете, либо это такой уже непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», — добавила Матвиенко.

Напомним, на пакетах с наркотиками, обнаруженных полицией у Голунова, нашли ДНК нескольких человек.